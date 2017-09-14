Воронежец снял на видео бьющий из-под земли «гейзер» во дворе пятиэтажки
Воронежец Илья Букреев снял на видео бьющий
Воронежец Илья Букреев снял на видео бьющий
По словам молодого человека, жильцы дома такую картину наблюдают второй день подряд. Более того,
— Во дворе дома на Московском проспекте 5, можно наблюдать прекрасную картину, как непрекращающимся гейзером вода из труб поступает на поверхность земли, — такими словами горожанин сопроводил видео.
Как пояснили корреспонденту «Вести-Воронеж» в
«Вести-Воронеж» следят за развитием событий.