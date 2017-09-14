Воронежец снял на видео бьющий из-под земли «гейзер» во дворе пятиэтажки

По словам молодого человека, жильцы дома такую картину наблюдают второй день подряд. Более того, из-за ЧП дом остался без воды.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=4087456&id=456239017&hash=896ddc7120f0c7d1&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Во дворе дома на Московском проспекте 5, можно наблюдать прекрасную картину, как непрекращающимся гейзером вода из труб поступает на поверхность земли, — такими словами горожанин сопроводил видео.

Как пояснили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе водоканала, аварийная бригада уже работает на месте. Подробности случившегося будут известны в ближайшее время.