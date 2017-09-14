Ущерб 76 тысяч: Рассерженный воронежец руками и ногами избил стоявший в поле трактор

Следователи выяснили, что молодой человек около шести часов вечера шел пешком домой в Нижнедевицк. Он проходил по краю поля, а не по асфальту. И вдруг он увидел, что в поле стоит небольшой экскаватор — им рабочие копали траншею. Любопытный прохожий решил залезть в кабину, что ознакомиться с ней изнутри.

Но что-то пошло не так. Кабина оказалась очень маленькая. Боком и рукавом форменной куртки он зацепился за рычаг. Это его очень разозлило.