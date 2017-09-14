Ущерб 76 тысяч: Рассерженный воронежец руками и ногами избил стоявший в поле трактор
Теперь ему предстоит ответить за умышленное повреждение имущества.
Теперь ему предстоит ответить за умышленное повреждение имущества.
В Нижнедевицком районе стражи порядка завершили расследование уголовного дела против 21-летнего воронежца, которого обвиняют в повреждении чужого имущества.
Следователи выяснили, что молодой человек около шести часов вечера шел пешком домой в Нижнедевицк. Он проходил по краю поля, а не по асфальту. И вдруг он увидел, что в поле стоит небольшой экскаватор — им рабочие копали траншею. Любопытный прохожий решил залезть в кабину, что ознакомиться с ней изнутри.
Но
«Поэтому он сначала отломил один рычаг, попытался то же повторить с другим, но сумел лишь его согнуть, — рассказали в МВД. — Сидя в кресле, он ногой ударил по лобовому стеклу — оно треснуло. А затем по боковому — то лопнуло и разлетелось».
После этого дебошир пошел домой. Вскоре за ним явились полицейские. Ущерб владельцу экскаватора составил 76 660 рублей. Уголовное дело ушло в суд.