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13:59 (мск), источник: Новости Воронежа

Ущерб 76 тысяч: Рассерженный воронежец руками и ногами избил стоявший в поле трактор

Теперь ему предстоит ответить за умышленное повреждение имущества.

Источник: Новости Воронежа

В Нижнедевицком районе стражи порядка завершили расследование уголовного дела против 21-летнего воронежца, которого обвиняют в повреждении чужого имущества.

Следователи выяснили, что молодой человек около шести часов вечера шел пешком домой в Нижнедевицк. Он проходил по краю поля, а не по асфальту. И вдруг он увидел, что в поле стоит небольшой экскаватор — им рабочие копали траншею. Любопытный прохожий решил залезть в кабину, что ознакомиться с ней изнутри.
Но что-то пошло не так. Кабина оказалась очень маленькая. Боком и рукавом форменной куртки он зацепился за рычаг. Это его очень разозлило.

«Поэтому он сначала отломил один рычаг, попытался то же повторить с другим, но сумел лишь его согнуть, — рассказали в МВД. — Сидя в кресле, он ногой ударил по лобовому стеклу — оно треснуло. А затем по боковому — то лопнуло и разлетелось».

После этого дебошир пошел домой. Вскоре за ним явились полицейские. Ущерб владельцу экскаватора составил 76 660 рублей. Уголовное дело ушло в суд.

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