В Татарстане в ДТП пострадали два человека и один погиб

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане столкнулись две легковушки, два человека пострадали и один погиб, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня утром на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о ДТП на 20-м километре трассы Азеево — Черемшан. Столкнулись автомобили «Ниссан Тиара» и «Лада» 13-й модели.

На место отправились пожарные ПСЧ № 124, медики и сотрудники полиции.

Прибывшие на место пожарные извлекли пострадавших и погибшего из разбитых авто и отключили аккумуляторы транспортных средств.