В Татарстане в ДТП пострадали два человека и один погиб
Авария произошла сегодня утром на 20-м километре трассы Азеево — Черемшан.
Авария произошла сегодня утром на 20-м километре трассы Азеево — Черемшан.
(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане столкнулись две легковушки, два человека пострадали и один погиб, сообщили ИА «Татар-информ» в
Сегодня утром на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о ДТП на 20-м километре трассы Азеево — Черемшан. Столкнулись автомобили «Ниссан Тиара» и «Лада» 13-й модели.
На место отправились пожарные ПСЧ № 124, медики и сотрудники полиции.
Прибывшие на место пожарные извлекли пострадавших и погибшего из разбитых авто и отключили аккумуляторы транспортных средств.
В результате аварии пострадали 57-летняя жительница Чистополя — пассажирка иномарки и 33-летний водитель «Лады» из Новошешминска. 60-летний пассажир отечественного автомобиля скончался от полученных травм.