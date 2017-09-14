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13:08 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане в ДТП пострадали два человека и один погиб

Авария произошла сегодня утром на 20-м километре трассы Азеево — Черемшан.

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане столкнулись две легковушки, два человека пострадали и один погиб, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня утром на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о ДТП на 20-м километре трассы Азеево — Черемшан. Столкнулись автомобили «Ниссан Тиара» и «Лада» 13-й модели.

На место отправились пожарные ПСЧ № 124, медики и сотрудники полиции.

Прибывшие на место пожарные извлекли пострадавших и погибшего из разбитых авто и отключили аккумуляторы транспортных средств.

В результате аварии пострадали 57-летняя жительница Чистополя — пассажирка иномарки и 33-летний водитель «Лады» из Новошешминска. 60-летний пассажир отечественного автомобиля скончался от полученных травм.

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