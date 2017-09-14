Волгоградка отдала мошенницам 350 тысяч рублей за снятие порчи

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, на улице к 68-летней жительнице Кировского района подошли две неизвестные женщины, которые внушили ей, что на нее наведена порча, и пообещали помочь с помощью обряда над деньгами. Для этого женщина отправилась с банк, сняла со счета 350 тысяч рублей и передала незнакомкам. Сложив деньги в пакет и что-то нашептав над ним, они вернули его пенсионерке и скрылись.