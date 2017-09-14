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14:49 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Волгоградка отдала мошенницам 350 тысяч рублей за снятие порчи

Крутили, вертели, деньги пропали.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, на улице к 68-летней жительнице Кировского района подошли две неизвестные женщины, которые внушили ей, что на нее наведена порча, и пообещали помочь с помощью обряда над деньгами. Для этого женщина отправилась с банк, сняла со счета 350 тысяч рублей и передала незнакомкам. Сложив деньги в пакет и что-то нашептав над ним, они вернули его пенсионерке и скрылись.

Вернувшись домой, пожилая женщина вскрыла сверток и обнаружила в нем нарезанную бумагу.

По факту мошенничества сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление личностей и задержание преступников. Уважаемые граждане! Будьте предельно внимательны при общении с незнакомцами! Не позволяйте мошенникам себя обмануть!

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