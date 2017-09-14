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13:54 (мск), источник: Вести Иркутск

Сильный ветер прошёлся по нескольким районам Иркутской области

Непогода обрушилась сразу на несколько районов Иркутской области.

Источник: Reuters

В Усть-Илимске, сильный ветер с корнем вырывал деревья. Одно из них упало на качели во дворе жилого дома и буквально пополам согнуло железную конструкцию. Также прислали кадры из Братска Рухнувшие стволы и ветви помяли автомобили, разбили их лобовые стекла. Пострадали рекламные конструкции. Некоторые районы города остались без электричества. По данным метеорологов, порывы ветра на севере региона достигали 18-ти метров в секунду. Самые сильные — до 24-х метров в секунду — зафиксированы в Усть-Удинском, Балаганском и Заларинском районах.

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