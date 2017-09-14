СК проверит Аргаяшскую больницу, где после операции скончался мужчина
Пациенту удалили аппендицит.
Пациенту удалили аппендицит.
В Аргаяшской больнице, где после операции по удалению аппендицита скончался 33-летний мужчина, проводится доследственная проверка, сообщают в
«В ходе проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, ход проверки взят контроль руководством следственного управления. По результатам будет принято процессуальное решение», — рассказывают в
Напомним, уголовное дело возбудили о халатности врачей Кунашакской больницы, где медицинские работники не диагностировали у трехлетней девочки аппендицит, не провели своевременно операцию, что привело к осложнениям в виде перитонита.