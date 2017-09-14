Вор-романтик украл 20 хризантем ради возлюбленной

Но цены в лавке его не устроили, а рядом подвернулся садовый центр, где сорвал 20 хризантем из теплицы.

Мужчина решил порадовать и себя — в бытовке он заметил сварочный аппарат и пылесос, которые присвоил, а затем сдал в ломбард. Ущерб между тем превысил 20 тысяч рублей. Как оказалось, действия подозреваемыми не были спонтанными в полном смысле слова, поскольку сыграло криминальное прошлое — он уже был судим за кражу, а потому быстро сознался в содеянном, сообщили сетевой газете Янтарный край — Online Калининград в УМВД по Калининградской области. Возбуждено уголовное дело.