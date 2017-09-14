Смотритель Широкореченского кладбища в Екатеринбурге получил 10 лет «строгача» и штраф в 9 миллионов рублей за взятки

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, смотритель был признан виновным по статье «Получение должностным лицом взятки в значительном размере». В ходе судебного следствия было установлено, что он получал взятки от родственников умерших за предоставление земельных участков под захоронение. Речь идет от суммах от 30 до 100 тыс. руб., при том, что захоронение является бесплатным.

Как уточнили в ведомстве, лица, давшие смотрителю взятки, освобождены от ответственности, поскольку сами сообщили о данном факте в правоохранительные органы и способствовали раскрытию преступления.