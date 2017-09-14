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13:44 (мск), источник: Nakanune.ru

Смотритель Широкореченского кладбища в Екатеринбурге получил 10 лет «строгача» и штраф в 9 миллионов рублей за взятки

Смотритель Широкореченского кладбища в Екатеринбурге приговорен к 10 годам колонии строгого режима за взятку. Кроме того, он обязан заплатить в доход государства крупный штраф в размере 9 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, смотритель был признан виновным по статье «Получение должностным лицом взятки в значительном размере». В ходе судебного следствия было установлено, что он получал взятки от родственников умерших за предоставление земельных участков под захоронение. Речь идет от суммах от 30 до 100 тыс. руб., при том, что захоронение является бесплатным.

Как уточнили в ведомстве, лица, давшие смотрителю взятки, освобождены от ответственности, поскольку сами сообщили о данном факте в правоохранительные органы и способствовали раскрытию преступления.

Напомним, в марте прошлого года Верх-Исетский райсуд за совершение аналогичных преступлений приговорил этого же смотрителя к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом. В момент рассмотрения настоящего уголовного дела мужчина уже отбывал наказание в местах лишения свободы.

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