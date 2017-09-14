Бывший вице-мэр Чебаркуля не смог обжаловать 9 лет «строгача» за взятки

Экс-заместитель главы Чебаркуля Алексей Сафонов попросил его оправдать и отпустить — его апелляционную жалобу на приговор Миасского горсуда в четверг, 14 сентября, рассмотрел Челябинской областной суд, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЧОС.

Напомним, Алексей Сафонов был признан виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размерах — чиновник получал деньги (доказанная сумма — около 4 млн рублей. — Прим. АН «Доступ») за покровительство в получении муниципальных контрактов. Кроме того, следствием ему вменялись превышение полномочий на 12 млн рублей и коммерческий подкуп на 10 тыс. Впрочем, по последнему обвинению Сафонова оправдали в связи с отсутствием состава преступления, а по первому дело было прекращено в связи с истечением сроков давности.

За взятки Сафонов получил 9 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 11,1 млн рублей.

«Обжаловали приговор сам осужденный и два его адвоката — они просили оправдать бывшего чиновника. Также было апелляционное представление прокурора, который просил усилить назначенное Сафонову наказание», — сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

После рассмотрения материалов дела апелляционная инстанция по уголовным делам облсуда оставила приговор без изменения, жалобы сторон — без удовлетворения.