Бывший вице-мэр Чебаркуля не смог обжаловать 9 лет «строгача» за взятки
Алексей Сафонов, признанный виновным во взяточничестве в крупном и особо крупном размерах, просил его оправдать.
Алексей Сафонов, признанный виновным во взяточничестве в крупном и особо крупном размерах, просил его оправдать.
Напомним, Алексей Сафонов был признан виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размерах — чиновник получал деньги (доказанная сумма — около 4 млн рублей. — Прим. АН «Доступ») за покровительство в получении муниципальных контрактов. Кроме того, следствием ему вменялись превышение полномочий на 12 млн рублей и коммерческий подкуп на 10 тыс. Впрочем, по последнему обвинению Сафонова оправдали в связи с отсутствием состава преступления, а по первому дело было прекращено в связи с истечением сроков давности.
За взятки Сафонов получил 9 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 11,1 млн рублей.
«Обжаловали приговор сам осужденный и два его адвоката — они просили оправдать бывшего чиновника. Также было апелляционное представление прокурора, который просил усилить назначенное Сафонову наказание», — сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.
После рассмотрения материалов дела апелляционная инстанция по уголовным делам облсуда оставила приговор без изменения, жалобы сторон — без удовлетворения.
Приговор вступил в законную силу.