Полицейские рассказали, зачем применили боевые приемы к задержанному водителю
В ведомстве раскрыли предысторию видео с жестким задержанием водителя, которое разлетелось сегодня, 14 сентября, по омским соцсетям.
В ведомстве раскрыли предысторию видео с жестким задержанием водителя, которое разлетелось сегодня, 14 сентября, по омским соцсетям.
Как оказалось, водитель автомобиля Nissan Qashqai долгое время пытался скрыться от экипажа ДПС, не реагируя на требования остановиться. Уходя от погони, он неоднократно нарушил правила дорожного движения, создав угрозу жизни и здоровья других водителей и пешеходов, отметили в омской Госавтоинспекции.
«В районе пересечения улиц Орджоникидзе — 24 Северная автомобиль был блокирован сотрудниками полиции. При задержании водитель оказал сопротивление полицейским, в отношении него были применены приемы борьбы», — говорится в сообщении
Задержанным оказался 31-летний житель Омска, у которого даже не было водительских прав. За руль он сел в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него было возбуждено несколько дел об административных правонарушениях.
Как ранее сообщал «СуперОмск», после публикации видео грубого задержания в омских соцсетях омский Следком организовал проверку правомерности действий сотрудников ГИБДД.