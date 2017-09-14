Полицейские рассказали, зачем применили боевые приемы к задержанному водителю

Как оказалось, водитель автомобиля Nissan Qashqai долгое время пытался скрыться от экипажа ДПС, не реагируя на требования остановиться. Уходя от погони, он неоднократно нарушил правила дорожного движения, создав угрозу жизни и здоровья других водителей и пешеходов, отметили в омской Госавтоинспекции.

«В районе пересечения улиц Орджоникидзе — 24 Северная автомобиль был блокирован сотрудниками полиции. При задержании водитель оказал сопротивление полицейским, в отношении него были применены приемы борьбы», — говорится в сообщении пресс-службы омской Госавтоинспекции.

Задержанным оказался 31-летний житель Омска, у которого даже не было водительских прав. За руль он сел в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него было возбуждено несколько дел об административных правонарушениях.