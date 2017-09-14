В Волгограде «черные риэлторы» убили пенсионерку из-за квартиры

Они проникли в квартиру пожилой женщины и избив её, стали принуждать её составить договор дарения. Пенсионерка отказалась выполнить требования преступников. Тогда Шиянов и Шишлянников начали самостоятельно искать документы на квартиру. На помощь они позвали своего знакомого 27-летнего Вячеслава Агишева. Не найдя документов, нападавшие решили покинуть квартиру. Однако пенсионерка сказала, что узнала Шиянова, который был ее соседом, и сообщит о совершенном преступлении в полицию. Опасаясь разоблачения, Шиянов задушил хозяйку квартиры подушкой, после чего подсудимые вывезли ее труп на пустырь и закопали.