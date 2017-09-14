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13:46 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде «черные риэлторы» убили пенсионерку из-за квартиры

Трое волгоградцев задушили пенсионерку, затем вывезли ее тело на пустырь и закопали.

В мае 2010 года 29-летний Юрий Шиянов и 29-летний Виктор Шишлянников решили завладеть квартирой одинокой пожилой жительницы Красноармейского района.

Они проникли в квартиру пожилой женщины и избив её, стали принуждать её составить договор дарения. Пенсионерка отказалась выполнить требования преступников. Тогда Шиянов и Шишлянников начали самостоятельно искать документы на квартиру. На помощь они позвали своего знакомого 27-летнего Вячеслава Агишева. Не найдя документов, нападавшие решили покинуть квартиру. Однако пенсионерка сказала, что узнала Шиянова, который был ее соседом, и сообщит о совершенном преступлении в полицию. Опасаясь разоблачения, Шиянов задушил хозяйку квартиры подушкой, после чего подсудимые вывезли ее труп на пустырь и закопали.

Суд приговорил Шиянова к 13, 6 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года, Шишлянникова — к 4 годам, с последующим ограничением свободы на 1 год, Агишева — к 4 годам, с ограничением свободы сроком на 1 год, — говорится в сообщении пресс-службы облпрокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.

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