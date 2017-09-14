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14:12 (мск), источник: Калининград.Ru

На Острове рядом со съездом со Второй эстакады в грязи застрял грузовик

Автобусам приходится объезжать спецтехнику под запрещающие знаки.

На Острове в районе съездов со Второй эстакады застрял грузовик. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали очевидцы ДТП.

Инцидент произошёл в четверг, 14 сентября, около 11:30. Спецтехника несколькими колёсами завязла в грязи на временной дороге от спуска с путепровода к основной территории Острова. Очевидцы сообщают, что для объезда автобусам приходится использовать второй путь, предназначенный для встречного движения, и ехать под запрещающие знаки.

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