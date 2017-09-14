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15:19 (мск), источник: Клопс.ru

В Зеленоградске полицейские обнаружили нарколабораторию в гараже

Там находились колбы с химическими реагентами, измерительные приборы и другое оборудование для производства наркотиков.

В Зеленоградске сотрудники полиции обнаружили нарколабораторию в гараже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Там находились колбы с химическими реагентами, измерительные приборы и другое оборудование для производства наркотиков. Там же полицейские изъяли готовый мефедрон общей массой более 22 граммов.

34-летний владелец гаража, ранее судимый за преступление против личности, сознался в изготовлении запрещенных веществ для личного потребления.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 228 УК РФ («Незаконное изготовление наркотических средств в крупном размере»). Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом до 500 000 рублей.

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