Выбросившая ребенка из окна жительница Семея слышала голоса в голове
По рассказу врачей, 36-летняя женщина выбросила своего ребенка с пятого этажа под воздействием голосов, воспринимаемых ею как приказ, передает
По рассказу врачей, 36-летняя женщина выбросила своего ребенка с пятого этажа под воздействием голосов, воспринимаемых ею как приказ, передает
«Сейчас мальчик находится в сознании, его состояние оценивается как стабильное», — сообщил директор медицинского центра ГМУ Семея.
По факту покушения на жизнь ребенка полицейские начали уголовное расследование. Вместе с тем, стало известно, что после происшествия женщину доставили в психдиспансер.
«36-летняя пациентка состоит у нас на учете с психическим расстройством. По состоянию женщины, она совершила этот поступок под воздействием голосов, воспринимаемых ею как приказ», — подтвердили в психиатрическом диспансере города Семей.
Пациентке назначен необходимый курс лечения.
Напомним, 12 сентября около полудня 36-летняя жительница Семея выбросила из окна общежития своего трехлетнего сына. Ребенок получил серьезные травмы и срочно был доставлен в больницу.