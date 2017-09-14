Выбросившая ребенка из окна жительница Семея слышала голоса в голове

«Сейчас мальчик находится в сознании, его состояние оценивается как стабильное», — сообщил директор медицинского центра ГМУ Семея.

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По факту покушения на жизнь ребенка полицейские начали уголовное расследование. Вместе с тем, стало известно, что после происшествия женщину доставили в психдиспансер.

«36-летняя пациентка состоит у нас на учете с психическим расстройством. По состоянию женщины, она совершила этот поступок под воздействием голосов, воспринимаемых ею как приказ», — подтвердили в психиатрическом диспансере города Семей.

Пациентке назначен необходимый курс лечения.