Пропавшая 40-летняя жительница Костаная найдена мертвой

«14 сентября около 11.00 часов в лесополосе рядом с одним из кафе по Федоровской трасе обнаружено тело без вести пропавшей Молдашевой Гульнар Сердалиевны, 1977 г.р., без видимых признаков насильственной смерти. В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены судебные экспертизы», — сообщили в областном ДВД.

Напомним, что 2 сентября в дежурную часть УВД города Костаная поступило заявление от 38-летнего жителя областного центра с просьбой оказать содействие в розыске его супруги 40-летней Гульнар Молдашевой. По словам мужчины, женщина 1 сентября в 12.00 уехала из дома на велосипеде и не вернулась.



Полицейскими проводились оперативно-розыскные мероприятия, был ориентирован весь личный состав. Кроме того, поисковые мероприятия активно проводились добровольными волонтерами.