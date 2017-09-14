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14:17 (мск), источник: Tengrinews

Смерть курсанта в СКО: Отстранены от должности 5 сотрудников Военного института

После гибели курсанта в Северо-Казахстанской области от должности отстранили пятерых сотрудников Военного института Национальной гвардии РК.

Источник: Tengrinews

Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в Нацгвардии в ответе на официальный запрос.

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«Отстранены от занимаемых должностей заместитель начальника Военного института по воспитательной и социально-правовой работе, командир и заместитель командира по воспитательной и социально-правовой работе третьего учебного батальона, командир шестой учебной роты и командир третьего учебного взвода этой же роты Военного института», — сообщили в пресс-службе Национальной гвардии в ответе на официальный запрос корреспондента.

Напомним, 7 сентября между двумя курсантами Военного института в СКО произошел конфликт, который стал причиной гибели одного из них.

Возбуждено уголовное дело по статье 106 части 3 УК РК. Оно зарегистрировано в Едином реестре досудебного расследования Центрального регионального Военно-следственного управления Костанайского отдела МВД РК.

«В отношении подозреваемого курсанта 1998 года рождения, уроженца Уштобе Алматинской области избрана мера пресечения арест», — сообщил заместитель начальника Главного штаба Р. Ахмеджанов.

Подозреваемый находится в следственном изоляторе Петропавловска. Отмечено, что в интересах следствия другая информация не разглашается.

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