Смерть курсанта в СКО: Отстранены от должности 5 сотрудников Военного института
После гибели курсанта в
После гибели курсанта в
Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в Нацгвардии в ответе на официальный запрос.
«Отстранены от занимаемых должностей заместитель начальника Военного института по воспитательной и
Напомним, 7 сентября между двумя курсантами Военного института в СКО произошел конфликт, который стал причиной гибели одного из них.
Возбуждено уголовное дело по статье 106 части 3 УК РК. Оно зарегистрировано в Едином реестре досудебного расследования Центрального регионального
«В отношении подозреваемого курсанта 1998 года рождения, уроженца Уштобе Алматинской области избрана мера пресечения арест», — сообщил заместитель начальника Главного штаба Р. Ахмеджанов.
Подозреваемый находится в следственном изоляторе Петропавловска. Отмечено, что в интересах следствия другая информация не разглашается.