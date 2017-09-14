Пешеход попал под машину в центре Екатеринбурга

«Авария произошла на перекрестке Малышева и Сакко и Ванцетти… На место происшествия прибыла полиция, а также машина реанимации. О состоянии пострадавшего и причинах ДТП информации пока нет», — пишет «ФедералПресс».

В отделе ГИБДД города «УралПолит.Ru» подтвердили факт ДТП.

«Был наезд на пешехода. Это было в два часа (дня). Все обстоятельства сейчас выясняются», — сказала представитель дорожной полиции.

«УралПолит.Ru» сообщал, что водитель автомобиля Honda на улице Токарей врезался в столб и погиб на месте.

По данным отдела ГИБДД Екатеринбурга, утро четверга выдалось «урожайным» на аварии с пострадавшими. Их произошло еще три.

Так, в 06:55 на перекрестке улиц Краснофлотцев — Старых Большевиков водитель автобуса «Богдан» при повороте на зеленый сигнал светофора не пропустил «Ладу Приору». В результате пострадали три пассажира легковой машины — двое мужчин 1958 и 1969 годов рождения и женщина 1965 года рождения. С травмами различной степени тяжести пострадавшие госпитализированы в городскую клиническую больницу № 23.

В другом ДТП, которое произошло в 08:10, пострадал пешеход. Водитель «ВАЗ-2114» наехал на мужчину, который перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Пешеход получил ушибы.