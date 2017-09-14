Мужчина отправится в колонию за незаконно полученную пенсию

В Чернушинском районе был вынесен приговор 64-летнему местному жителю, который был признан виновным в мошенничестве.



Установлено, что обвиняемый, зная о получении его пожилой матерью страховой трудовой пенсии по старости, имея доверенность на право представления ее интересов, умышленно скрыл факт ее смерти. Таким образом, он с августа 2015 года по август 2016 года получил 250 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.



Кроме того, с помощью недействительного паспорта на свое имя, который был получен им до вступления в брак и изменения фамилии, получал пенсию по старости. За период с февраля 2011 года по сентябрь 2016 года ему было перечислено пенсионным фондом более 550 тысяч рублей.



Суд приговорил обвиняемого к четырем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил иск пенсионного фонда РФ о взыскании имущественного ущерба на сумму 800 тысяч рублей.





