Страшная авария в Башкирии: автомобиль оказался между двумя большегрузами

К счастью, обошлось без жертв, два человека из салона легковой машины госпитализированы. Фото происшествия появились в соцсетях.

По предварительным данным, на трассе в попутном направлении друг за другом следовали «МАЗ», «Лада Калина», «ГАЗель» и «КамАЗ».

Мужчина за рулем большегруза, ехавшего впереди, начал тормозить, движущиеся за ним «Лада» и «ГАЗель» среагировали на это и также снизили скорость. Водитель «КамАЗа», замыкавшего колонну, вероятно, не заметил замедления и протаранил малотоннажку, а после — легковой автомобиль. «ГАЗель» после столкновения съехала в кювет. «Ладу» зажало между двумя грузовиками.