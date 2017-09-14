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15:17 (мск), источник: ИА Башинформ

Страшная авария в Башкирии: автомобиль оказался между двумя большегрузами

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Днем 14 сентября в Дюртюлинском районе на автодороге М7 рядом с селом Куккуяново произошло ДТП. Легковой автомобиль оказался между двумя большегрузами.

К счастью, обошлось без жертв, два человека из салона легковой машины госпитализированы. Фото происшествия появились в соцсетях.

По предварительным данным, на трассе в попутном направлении друг за другом следовали «МАЗ», «Лада Калина», «ГАЗель» и «КамАЗ».

Во время загрузки произошла ошибка.

Мужчина за рулем большегруза, ехавшего впереди, начал тормозить, движущиеся за ним «Лада» и «ГАЗель» среагировали на это и также снизили скорость. Водитель «КамАЗа», замыкавшего колонну, вероятно, не заметил замедления и протаранил малотоннажку, а после — легковой автомобиль. «ГАЗель» после столкновения съехала в кювет. «Ладу» зажало между двумя грузовиками.

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