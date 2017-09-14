Самарские полицейские спасли жизнь пожилому водителю

В Главное управление МВД Самарской области со словами благодарности обратилась местная жительница. Женщина рассказала о том, что несколько дней назад полицейские в буквальном смысле спасли жизнь ее супругу.

Днем на одной из улиц города Самары несли службу сотрудники ГИБДД лейтенанты полиции Александр Белов и Эльдар Гильманов. Неожиданно на противоположной стороне дороги, прямо напротив патрульного автомобиля, остановилась иномарка, из окна которой полицейским активно жестикулировала женщина.

Подбежавшие к автомобилю сотрудник полиции обнаружили, что за рулем машины практически в бессознательном состоянии находится пожилой мужчина. Поняв, что водителю плохо, лейтенант полиции Александр Белов начал оказывать гражданину первую медицинскую помощь, а его напарник позвонил в скорую помощь.