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15:30 (мск), источник: НИА Самара

Самарские полицейские спасли жизнь пожилому водителю

Поняв, что водителю плохо, лейтенант полиции Александр Белов начал оказывать гражданину первую медицинскую помощь, а его напарник позвонил в скорую помощь.

В Главное управление МВД Самарской области со словами благодарности обратилась местная жительница. Женщина рассказала о том, что несколько дней назад полицейские в буквальном смысле спасли жизнь ее супругу.

Днем на одной из улиц города Самары несли службу сотрудники ГИБДД лейтенанты полиции Александр Белов и Эльдар Гильманов. Неожиданно на противоположной стороне дороги, прямо напротив патрульного автомобиля, остановилась иномарка, из окна которой полицейским активно жестикулировала женщина.

Подбежавшие к автомобилю сотрудник полиции обнаружили, что за рулем машины практически в бессознательном состоянии находится пожилой мужчина. Поняв, что водителю плохо, лейтенант полиции Александр Белов начал оказывать гражданину первую медицинскую помощь, а его напарник позвонил в скорую помощь.

Прибывшие медики сообщили, что у мужчины произошел инфаркт, и его экстренно необходимо прооперировать. Как сообщила в письме супруга спасенного, медицинское вмешательство прошло успешно. Женщина искренне благодарит полицейских за готовность прийти на помощь простым гражданам даже в самой экстренной ситуации, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

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