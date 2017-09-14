Электробус загорелся на улице Ваупшасова в Минске
В результате ЧП никто из людей не пострадал, МЧС выясняет причину пожара.
В результате ЧП никто из людей не пострадал, МЧС выясняет причину пожара.
МИНСК, 14 сен — Sputnik. Сотрудники столичного МЧС ликвидировали возгорание электробуса в Минске, сообщили Sputnik в четверг в Минском городском УМЧС.
Инцидент произошел днем 13 сентября на улице Ваупшасова.
«В 13:40 на линию 101 поступило сообщение о загорании токоприемника электробуса», — сказали в МЧС.
Там также сообщили, что прибывшим на место спасателям для ликвидации возгорания понадобилось менее 10 минут — уже в 13:51 электробус был потушен.
В результате ЧП никто из людей не пострадал, МЧС выясняет причину пожара.
Первые электробусы в белорусской столице начали курсировать по маршруту № 59 «ДС Серова — Долгобродская» в текущем году. Ранее электробусы, которые производит завод «Белкоммунмаш», проходили испытания на столичных маршрутах. Столица планировала до весны текущего года закупить 20 электробусов.