Электробус загорелся на улице Ваупшасова в Минске

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 сен — Sputnik. Сотрудники столичного МЧС ликвидировали возгорание электробуса в Минске, сообщили Sputnik в четверг в Минском городском УМЧС.

Инцидент произошел днем 13 сентября на улице Ваупшасова.

«В 13:40 на линию 101 поступило сообщение о загорании токоприемника электробуса», — сказали в МЧС.

Там также сообщили, что прибывшим на место спасателям для ликвидации возгорания понадобилось менее 10 минут — уже в 13:51 электробус был потушен.

В результате ЧП никто из людей не пострадал, МЧС выясняет причину пожара.