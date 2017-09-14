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17:18 (мск), источник: Sputnik.by

Электробус загорелся на улице Ваупшасова в Минске

В результате ЧП никто из людей не пострадал, МЧС выясняет причину пожара.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 сен — Sputnik. Сотрудники столичного МЧС ликвидировали возгорание электробуса в Минске, сообщили Sputnik в четверг в Минском городском УМЧС.

Инцидент произошел днем 13 сентября на улице Ваупшасова.

«В 13:40 на линию 101 поступило сообщение о загорании токоприемника электробуса», — сказали в МЧС.

Там также сообщили, что прибывшим на место спасателям для ликвидации возгорания понадобилось менее 10 минут — уже в 13:51 электробус был потушен.

Во время загрузки произошла ошибка.

В результате ЧП никто из людей не пострадал, МЧС выясняет причину пожара.

Первые электробусы в белорусской столице начали курсировать по маршруту № 59 «ДС Серова — Долгобродская» в текущем году. Ранее электробусы, которые производит завод «Белкоммунмаш», проходили испытания на столичных маршрутах. Столица планировала до весны текущего года закупить 20 электробусов.

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