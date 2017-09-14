Жителя Страшенского района задержали по подозрению в убийстве
41-летнего жителя Страшенского района задержала полиция. Его разыскивали по подозрению в совершении нескольких преступлений в столице.
41-летнего жителя Страшенского района задержала полиция. Его разыскивали по подозрению в совершении нескольких преступлений в столице.
По данным следствия, он избил приятеля, с которым выпивал, и скрылся. От полученных травм пострадавший скончался.
Задержанного также подозревают в краже мобильного телефона в микроавтобусе и в незаконном хранении наркотиков. Открыто уголовное дело.
Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 15 лет тюрьмы.