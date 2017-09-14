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16:29 (мск), источник: Publika.md

Жителя Страшенского района задержали по подозрению в убийстве

41-летнего жителя Страшенского района задержала полиция. Его разыскивали по подозрению в совершении нескольких преступлений в столице.

Источник: Reuters

По данным следствия, он избил приятеля, с которым выпивал, и скрылся. От полученных травм пострадавший скончался.

Задержанного также подозревают в краже мобильного телефона в микроавтобусе и в незаконном хранении наркотиков. Открыто уголовное дело.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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