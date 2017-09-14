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15:27 (мск), источник: РИА Новости

Звонки с угрозами связаны с ИГ*, инициаторов объявят в розыск

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Звонки с угрозами о «минировании» по России инициировали люди, связанные с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), их объявят в международный розыск, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА Новости

По его словам, за последние дни в ряде субъектов РФ зафиксирована серия анонимных телефонных звонков с угрозами совершения террористических актов в школах, высших учебных заведениях, административных зданиях органов власти, торговых центрах и на объектах транспортной инфраструктуры. Правоохранительные органы, отметил он, оперативно провели мероприятия по обеспечению безопасности граждан.

«В результате осмотров объектов угроз средств террора не обнаружено. В результате немедленно начатых оперативно-розыскных и следственных действий получены данные о том, что анонимные сообщения инициированы лицами, находящимися за рубежом и связанными с запрещенной в России международной террористической группировкой ИГ, а также другими организациями. Установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые также находятся за пределами РФ», — сказал он.

Источник: РИА

Источник отметил, что в интересах следствия предание гласности установочных данных этих лиц пока преждевременно.

После выполнения необходимых процессуальных действий эти лица будут объявлены в международный розыск. Расследование затрудняется тем, что организаторы и исполнители преступной деятельности активно используют шифрованную переписку в мессенджерах и IP-телефонию. Проведение оперативно-розыскных и следственных действий продолжается.
Источник

В центре общественных связей ФСБ России отказались комментировать РИА Новости данную информацию, однако и не опровергли ее.

Волна анонимных звонков о «минировании» различных административных и торговых зданий продолжается в России пятый день. Пик пришелся на 12 и 13 сентября. В среду угрозы добрались до Москвы, в столице они касались 50 объектов, прежде всего вокзалов и крупных торговых центров, было эвакуировано 40,2 тысячи человек. Во вторник и среду по всей стране из-за анонимных звонков с угрозами с более чем 420 объектов были эвакуированы свыше 130 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов не подтвердилась.

13 комментариевк этой статье
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Комментарии13
Комментарии
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Реальные теракты с жертвами среди мирных, ни в чём не повинных граждан, это тяжкое преступление, целью которого является создание атмосферы страха и...
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