Звонки с угрозами связаны с ИГ*, инициаторов объявят в розыск

Источник: РИА Новости

По его словам, за последние дни в ряде субъектов РФ зафиксирована серия анонимных телефонных звонков с угрозами совершения террористических актов в школах, высших учебных заведениях, административных зданиях органов власти, торговых центрах и на объектах транспортной инфраструктуры. Правоохранительные органы, отметил он, оперативно провели мероприятия по обеспечению безопасности граждан.

«В результате осмотров объектов угроз средств террора не обнаружено. В результате немедленно начатых оперативно-розыскных и следственных действий получены данные о том, что анонимные сообщения инициированы лицами, находящимися за рубежом и связанными с запрещенной в России международной террористической группировкой ИГ, а также другими организациями. Установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые также находятся за пределами РФ», — сказал он.

Источник: РИА

Источник отметил, что в интересах следствия предание гласности установочных данных этих лиц пока преждевременно.

После выполнения необходимых процессуальных действий эти лица будут объявлены в международный розыск. Расследование затрудняется тем, что организаторы и исполнители преступной деятельности активно используют шифрованную переписку в мессенджерах и IP-телефонию. Проведение оперативно-розыскных и следственных действий продолжается. Источник

В центре общественных связей ФСБ России отказались комментировать РИА Новости данную информацию, однако и не опровергли ее.