Уральца, выпавшего с балкона в Грузии, доставили в Екатеринбург

Специально для перевозки тяжелобольного пассажира авиакомпания переоборудовала часть салона воздушного судна под нужды лежачего больного.

Вместо девяти демонтированных кресел был установлен медицинский блок с оборудованием, который после рейса был демонтирован.

Также для безопасной транспортировки Сергея в Тбилиси вылетела бригада медиков, которые сопровождали его в обратном рейсе и следили за его здоровьем.