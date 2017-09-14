Уральца, выпавшего с балкона в Грузии, доставили в Екатеринбург
Свердловчанина Сергея Ковалева, который выпал из окна шестого этажа в отеле в Грузии, специальным рейсом доставили в Екатеринбург, сообщает
Свердловчанина Сергея Ковалева, который выпал из окна шестого этажа в отеле в Грузии, специальным рейсом доставили в Екатеринбург, сообщает
Специально для перевозки тяжелобольного пассажира авиакомпания переоборудовала часть салона воздушного судна под нужды лежачего больного.
Вместо девяти демонтированных кресел был установлен медицинский блок с оборудованием, который после рейса был демонтирован.
Также для безопасной транспортировки Сергея в Тбилиси вылетела бригада медиков, которые сопровождали его в обратном рейсе и следили за его здоровьем.
Напомним, в начале августа Сергей Ковалев выпал с шестого этажа отеля, в котором отдыхал с семьей в Тбилиси, и получил многочисленные травмы. Он был вынужден проходить лечение в местной больнице до отлета.