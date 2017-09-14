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15:25 (мск), источник: ЕАН

Уральца, выпавшего с балкона в Грузии, доставили в Екатеринбург

Свердловчанина Сергея Ковалева, который выпал из окна шестого этажа в отеле в Грузии, специальным рейсом доставили в Екатеринбург, сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний».

Специально для перевозки тяжелобольного пассажира авиакомпания переоборудовала часть салона воздушного судна под нужды лежачего больного.

Вместо девяти демонтированных кресел был установлен медицинский блок с оборудованием, который после рейса был демонтирован.

Также для безопасной транспортировки Сергея в Тбилиси вылетела бригада медиков, которые сопровождали его в обратном рейсе и следили за его здоровьем.

Напомним, в начале августа Сергей Ковалев выпал с шестого этажа отеля, в котором отдыхал с семьей в Тбилиси, и получил многочисленные травмы. Он был вынужден проходить лечение в местной больнице до отлета.

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