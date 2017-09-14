Факт исчезновения дайвера в Сочи проверит следственный отдел

По данному факту следственный отдел по Адлерскому району Сочи краевого СКР организовал доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, вечером 12 сентября 2017 года мужчина провел погружение для обследования участка Воронцовских пещер, однако к назначенному времени не вернулся. До настоящего времени его местонахождение не установлено, отмечают в ведомстве.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.