Факт исчезновения дайвера в Сочи проверит следственный отдел
Сообщение о безвестном исчезновении председателя союза дайверов Удмуртии Владимира Федорова поступило в полицию вечером 12 сентября.
Сообщение о безвестном исчезновении председателя союза дайверов Удмуртии Владимира Федорова поступило в полицию вечером 12 сентября.
По данному факту следственный отдел по Адлерскому району Сочи краевого СКР организовал доследственную проверку, сообщает
По предварительным данным, вечером 12 сентября 2017 года мужчина провел погружение для обследования участка Воронцовских пещер, однако к назначенному времени не вернулся. До настоящего времени его местонахождение не установлено, отмечают в ведомстве.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.
Подводник намеревался пройти полукилометровый участок пещер на глубине в 85 метров и должен был подняться еще накануне вечером.