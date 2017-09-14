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16:13 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Факт исчезновения дайвера в Сочи проверит следственный отдел

Сообщение о безвестном исчезновении председателя союза дайверов Удмуртии Владимира Федорова поступило в полицию вечером 12 сентября.

По данному факту следственный отдел по Адлерскому району Сочи краевого СКР организовал доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, вечером 12 сентября 2017 года мужчина провел погружение для обследования участка Воронцовских пещер, однако к назначенному времени не вернулся. До настоящего времени его местонахождение не установлено, отмечают в ведомстве.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Подводник намеревался пройти полукилометровый участок пещер на глубине в 85 метров и должен был подняться еще накануне вечером. Поисково-спасательная группа уже обыскала — безуспешно — сухую часть пещеры. Теперь к поискам в подземных озерах подключаются водолазы-волонтеры, которые съехались со всей страны.

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