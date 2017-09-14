В Воронеже адвокат с «зелёным блокнотом» признала вину в конце судебного процесса

Источник: Вести - Воронеж

Обвиняемый в обмане адвокат полностью изменила свою позицию во время последнего слова, которое должна была говорит перед тем, как суд удалиться в совещательную комнату для вынесения приговора. В итоге подсудимая дала признательные показания. В связи с этим было возобновлено судебное следствие, стороны попросили у суда время на подготовку к новым судебным прениям. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили в Левобережном районном суде.

Изменить свою позицию на противоположную Мария Григорашенко могла, чтобы иметь шанс получить условный срок. Раскаяние и признание вины обычно является важным смягчающим обстоятельством. До этого Григорашенко отрицала, что виновна в преступлении. Её защита объясняла получение большой суммы у клиента гражданско-правовым договором.

Марию Григорашенко поймали с поличным оперативники ФСБ и следователи СКР после получения части денег — 350 тыс. рублей — в автомобиле у здания банка 11 мая 2016 года. Уголовное дело адвоката получило резонанс из-за событий после его возбуждения — отставки руководства областного суда.

Доказательства по делу Григорашенко стали поводом для отставки председателя Воронежского облсуда Виталия Богомолова и его заместителя Владимира Маслова. Сотрудники регионального УФСБ после этого отследили «коррупционные связи» высокопоставленных судей с адвокатскими конторами.