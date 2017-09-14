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16:46 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже адвокат с «зелёным блокнотом» признала вину в конце судебного процесса

Неожиданный поворот произошёл в громком процессе адвоката «с зелёным блокнотом» Марии Григорашенко в четверг, 14 сентября.

Источник: Вести - Воронеж

Обвиняемый в обмане адвокат полностью изменила свою позицию во время последнего слова, которое должна была говорит перед тем, как суд удалиться в совещательную комнату для вынесения приговора. В итоге подсудимая дала признательные показания. В связи с этим было возобновлено судебное следствие, стороны попросили у суда время на подготовку к новым судебным прениям. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили в Левобережном районном суде.

Изменить свою позицию на противоположную Мария Григорашенко могла, чтобы иметь шанс получить условный срок. Раскаяние и признание вины обычно является важным смягчающим обстоятельством. До этого Григорашенко отрицала, что виновна в преступлении. Её защита объясняла получение большой суммы у клиента гражданско-правовым договором.

Марию Григорашенко поймали с поличным оперативники ФСБ и следователи СКР после получения части денег — 350 тыс. рублей — в автомобиле у здания банка 11 мая 2016 года. Уголовное дело адвоката получило резонанс из-за событий после его возбуждения — отставки руководства областного суда.

Доказательства по делу Григорашенко стали поводом для отставки председателя Воронежского облсуда Виталия Богомолова и его заместителя Владимира Маслова. Сотрудники регионального УФСБ после этого отследили «коррупционные связи» высокопоставленных судей с адвокатскими конторами.

Согласно обвинению, адвокат покушалась на хищение денег у родителей своего клиента. Она защищала молодого человека, которого обвиняли в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере. За деньги Мария Григорашенко пообещала его родителям добиться условного срока. Ради освобождения сына его родители продали недвижимость, взяли кредит, и передали защитнику деньги. Позднее адвокат потребовала у семьи парня еще 500 тыс. рублей. Таких денег у родных молодого человека уже не было, и они перестали верить адвокату, которая хотела все больше денег. Поэтому семья клиента заявила о действиях Григорашенко в правоохранительные органы.

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