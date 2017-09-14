Три района Новосибирской области остались без электричества

«На Барабинской ТЭЦ произошел небольшой инцидент, связанный с пробоем полимерного изолятора. Отсутствовало электроснабжение с 16:50 до 18 часов в трех районах области — Барабинском, Куйбышевской и Северном. Предварительная причина — заводской брак оборудования. Прецеденты, связанные с этим оборудованием уже были. Мы будем составлять претензионное письмо производителю. Сейчас электричество вернули потребителям», — заявила начальник отдела по связям с общественностью компании «СИБЭКО» Елена Погодаева.