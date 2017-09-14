Пермячка получила реальный срок за невыплату зарплаты

В мае 2017 года после проверки, проведенной прокуратурой Ленинского района, в отношении руководителя одной пермской организации было возбуждено дело, в связи с невыплатой зарплаты сотруднику.



В июле суд признал женщину виновной и приговорил ее к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Пермячка подала апелляционную жалобу. По результатам рассмотрения, жалоба осужденной оставлена без удовлетворения, назначенное ей наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев без изменения.