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15:52 (мск), источник: Новости Перми

Пермячка получила реальный срок за невыплату зарплаты

Суд приговорил женщину к лишению свободы за то, что она, являясь руководителем организации, не выплатила заработную плату сотруднику. Осужденная пыталась обжаловать решение, но не смогла.

В мае 2017 года после проверки, проведенной прокуратурой Ленинского района, в отношении руководителя одной пермской организации было возбуждено дело, в связи с невыплатой зарплаты сотруднику.

В июле суд признал женщину виновной и приговорил ее к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Пермячка подала апелляционную жалобу. По результатам рассмотрения, жалоба осужденной оставлена без удовлетворения, назначенное ей наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев без изменения.

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