Пермячка получила реальный срок за невыплату зарплаты
Суд приговорил женщину к лишению свободы за то, что она, являясь руководителем организации, не выплатила заработную плату сотруднику. Осужденная пыталась обжаловать решение, но не смогла.
Суд приговорил женщину к лишению свободы за то, что она, являясь руководителем организации, не выплатила заработную плату сотруднику. Осужденная пыталась обжаловать решение, но не смогла.
В мае 2017 года после проверки, проведенной прокуратурой Ленинского района, в отношении руководителя одной пермской организации было возбуждено дело, в связи с невыплатой зарплаты сотруднику.
В июле суд признал женщину виновной и приговорил ее к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в