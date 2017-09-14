В Волгограде установлена личность водителя, ездившего с ребенком на руках

Возбуждено административное расследование. Личность нарушителя установлена. Им оказался молодой дядя двухлетнего малыша.
Водитель подтвердил, что действительно перевозил ребенка за рулем иномарки, в том числе и на красный сигнал светофора. Свои действия мужчина пояснил тем, что малыш во время движения хандрил и так он решил успокоить его.
Виталий Тройнин, заместитель командира батальона ДПС отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Волгограду: «На данного водителя были составлены административные материалы за допущенные правонарушения».