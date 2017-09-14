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16:39 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгограде установлена личность водителя, ездившего с ребенком на руках

В Волгограде водитель иномарки ездил по центру города с маленьким ребенком на руках. Возмущенные свидетели произошедшего отправили видеозапись с автомобильного регистратора сотрудникам ГАИ.

Возбуждено административное расследование. Личность нарушителя установлена. Им оказался молодой дядя двухлетнего малыша.

Водитель подтвердил, что действительно перевозил ребенка за рулем иномарки, в том числе и на красный сигнал светофора. Свои действия мужчина пояснил тем, что малыш во время движения хандрил и так он решил успокоить его.

Виталий Тройнин, заместитель командира батальона ДПС отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Волгограду: «На данного водителя были составлены административные материалы за допущенные правонарушения».

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