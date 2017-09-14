В Калининградской области завели дело на пьяного наблюдателя

Источник: РИА Новости

Ранее председатель областной избирательной комиссии Инесса Винярская сообщила, что утром в воскресенье в единый день голосования в избирком поступила информация от УМВД о задержании сотрудниками полиции на избирательном участке наблюдателя от ЛДПР, который в состоянии алкогольного опьянения ругался с полицейским. Дебошира задержали на трое суток. Очевидцы сняли инцидент на видео и выложили в интернет.

«Мужчина, 34-летний калининградец, подозревается в оскорблении представителей власти, это статья 319 Уголовного кодекса РФ, максимальное наказание может составить до одного года исправительных работ», — сказала Гацко.

Она отметила, что калининградец уже являлся фигурантом подобного уголовного дела. В мае прошлого года он оскорбил в неприличной форме сотрудника полиции, который потребовал прекратить нарушение общественного порядка рядом с детским садом, тогда подозреваемый тоже был пьян, сказала Гацко. Уголовное дело было направлено в суд, но в январе этого года его прекратили после того, как мужчина признал вину, раскаялся и извинился перед потерпевшим, добавила представитель СУСК.