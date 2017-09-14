На шахте в Коми произошел обвал породы
По предварительным данным, погиб один горняк. Всего во время ЧП под землей находились 109 человек. Инцидент произошел на шахте «Яреганефть», которая входит в структуру «Лукойла».
По предварительным данным, погиб один горняк. Всего во время ЧП под землей находились 109 человек. Инцидент произошел на шахте «Яреганефть», которая входит в структуру «Лукойла».
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Республике Коми на нефтешахте «Яреганефть» произошел обвал породы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
По предварительным данным, погиб один горняк.
«Всего на момент ЧП в нефтешахте находились 109 человек», — рассказал собеседник агентства.
Сейчас шахта работает в штатном режиме, показатели метана и углекислого газа не превышают предельно допустимых значений.
Нефтешахта входит в структуру «Лукойла», в компании подтвердили происшествие. Причины случившегося выясняются.
На месте работают 13 человек и три единицы техники Ухтинского военизированного горноспасательного отряда, а также оперативная группа Ухтинского