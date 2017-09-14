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15:58 (мск), источник: РИА Новости

На шахте в Коми произошел обвал породы

По предварительным данным, погиб один горняк. Всего во время ЧП под землей находились 109 человек. Инцидент произошел на шахте «Яреганефть», которая входит в структуру «Лукойла».

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Республике Коми на нефтешахте «Яреганефть» произошел обвал породы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По предварительным данным, погиб один горняк.

«Всего на момент ЧП в нефтешахте находились 109 человек», — рассказал собеседник агентства.

Как уточнили РИА Новости в региональном ГУ МЧС, на аварийном участке находились шесть человек.

Сейчас шахта работает в штатном режиме, показатели метана и углекислого газа не превышают предельно допустимых значений.

Нефтешахта входит в структуру «Лукойла», в компании подтвердили происшествие. Причины случившегося выясняются.

На месте работают 13 человек и три единицы техники Ухтинского военизированного горноспасательного отряда, а также оперативная группа Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
В Г
слава героям шахтерам.
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