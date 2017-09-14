Маршрутчик в Кишиневе чуть не убил пассажиров
Водитель маршрутки в молдавской столице, проигнорировал действующие правила и поставил под угрозу жизни пассажиров.
Водитель маршрутки в молдавской столице, проигнорировал действующие правила и поставил под угрозу жизни пассажиров.
КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Водители маршрутных такси нередко вызывают гнев у пассажиров, но этот случай иначе, как вопиющим, не назовешь.
На опубликованной записи, сделанной на мобильный телефон одним из пассажиров, видно, как водитель микроавтобуса, двигавшегося по бульвару Дачия, решает вопреки ПДД, переехать через газон, чтобы перестроиться на другую полосу.
Кроме того, что такой маневр запрещен, он еще и крайне опасен, так как видимость
Согласно статье 240 Кодекса о правонарушениях, «несоблюдение водителями транспортных средств требований дорожных знаков приоритета, запрещающих и предписывающих дорожных знаков, информационных знаков о разрешенном направлении движения, разметки проезжей части дороги о предоставлении преимущественного права проезда, правил о разграничении полос встречного движения и полос, предназначенных для маршрутных транспортных средств, правил движения при начале движения и изменении направления движения, при расположении на проезжей части, при обгоне транспортных средств, при проезде перекрестков и остановок общественного транспорта, при буксировке транспортных средств, при перевозке пассажиров и грузов, при движении на автомагистралях, требований пользования осветительными приборами в темное время суток или в условиях недостаточной видимости влечет наложение штрафа в 12−15 условных единиц с начислением 3 штрафных очков».