Маршрутчик в Кишиневе чуть не убил пассажиров

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Водители маршрутных такси нередко вызывают гнев у пассажиров, но этот случай иначе, как вопиющим, не назовешь.

На опубликованной записи, сделанной на мобильный телефон одним из пассажиров, видно, как водитель микроавтобуса, двигавшегося по бульвару Дачия, решает вопреки ПДД, переехать через газон, чтобы перестроиться на другую полосу.

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Кроме того, что такой маневр запрещен, он еще и крайне опасен, так как видимость из-за деревьев ограничена и в маршрутку мог легко врезаться ехавший на высокой скорости другой автомобиль.