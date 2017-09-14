Пенсионерка в Братске погибла, застряв между стеной дома и кондиционером

По неизвестной пока причине она не смогла выйти из квартиры через дверь. И хотела выбраться экстремальным способом. Из окна на втором этаже она перелезла на крышу магазина. По информации братских спасателей, пенсионерка пыталась слезть с неё, но не удержалась, упала и застряла между стеной и большим кондиционером. Причину происшествия сейчас выясняют специалисты.