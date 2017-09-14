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16:14 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре полицейские раскрыли серию квартирных краж

Общий ущерб потерпевшим от действий злоумышленников составил более 5 миллионов рублей.

В дежурную часть отдела полиции Прикубанского округа Краснодара с сообщением о квартирной краже обратился местный житель. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что злоумышленник проник в частный дом через окно, похитил деньги и ювелирные украшения. Общий ущерб составил более 1,5 миллиона рублей.

В результате проведения комплекса оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска краснодарской полиции установили, что к совершению кражи причастны двое мужчин. Удалось установить автомобиль, на котором передвигались злоумышленники. Спустя несколько дней 46-летний и 36-летний жители Ростова-на-Дону были задержаны на одной из улиц краевого центра, куда они приехали для совершения очередной кражи.

В ходе дальнейшей проверки полицейские установили причастность задержанных к совершению еще двух квартирных краж, где общая сумма ущерба составила более 4 миллионов рублей.

Известно, что ранее мужчины уже привлекались к уголовной ответственности.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере». Грабителям грозит до 10 лет лишения свободы. Они заключены под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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