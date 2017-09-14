В Краснодаре полицейские раскрыли серию квартирных краж

В дежурную часть отдела полиции Прикубанского округа Краснодара с сообщением о квартирной краже обратился местный житель. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что злоумышленник проник в частный дом через окно, похитил деньги и ювелирные украшения. Общий ущерб составил более 1,5 миллиона рублей.

В результате проведения комплекса оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска краснодарской полиции установили, что к совершению кражи причастны двое мужчин. Удалось установить автомобиль, на котором передвигались злоумышленники. Спустя несколько дней 46-летний и 36-летний жители Ростова-на-Дону были задержаны на одной из улиц краевого центра, куда они приехали для совершения очередной кражи.

В ходе дальнейшей проверки полицейские установили причастность задержанных к совершению еще двух квартирных краж, где общая сумма ущерба составила более 4 миллионов рублей.

Известно, что ранее мужчины уже привлекались к уголовной ответственности.