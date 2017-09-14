В Краснодаре полицейские раскрыли серию квартирных краж
Общий ущерб потерпевшим от действий злоумышленников составил более 5 миллионов рублей.
Общий ущерб потерпевшим от действий злоумышленников составил более 5 миллионов рублей.
В дежурную часть отдела полиции Прикубанского округа Краснодара с сообщением о квартирной краже обратился местный житель. Прибывшая на место происшествия
В результате проведения комплекса оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска краснодарской полиции установили, что к совершению кражи причастны двое мужчин. Удалось установить автомобиль, на котором передвигались злоумышленники. Спустя несколько дней 46-летний и 36-летний жители
В ходе дальнейшей проверки полицейские установили причастность задержанных к совершению еще двух квартирных краж, где общая сумма ущерба составила более 4 миллионов рублей.
Известно, что ранее мужчины уже привлекались к уголовной ответственности.
Возбуждены уголовные дела по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере». Грабителям грозит до 10 лет лишения свободы. Они заключены под стражу, сообщает