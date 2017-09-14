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16:14 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгоградской области мужчина погиб от ударившей в голову молнии

В Волгоградской области мужчина погиб от ударившей в голову молнии.

В Клетском районе Волгоградской области утром 14 сентября от удара молнии погиб 47-летний мужчина. В районе утром начался грозовой дождь с крупным градом.

Как сообщил ВДТВ руководитель Серафимовичского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Волгоградской области Артем Дегтярев, механизатор, живущий в селе Перелаз, возвращался домой и был застигнут грозой и порывистым ветром. Мужчина уже добрался до дома, он был уже у калитки в момент, когда в него ударила молния. Все произошло в 8:00.

Родня мужчины, цыгана по национальности, оперативно выехала с ним в больницу, но врачам оставалось лишь констатировать смерть.

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