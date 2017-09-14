Водителю, помешавшему школьному автобусу, грозит до 2 лет тюрьмы

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области, завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств), в отношении 31-летнего водителя автомобиля «БМВ», который из хулиганских побуждений создавал аварийную ситуацию со школьным автобусом.

По версии следствия, 24 апреля 2017 года на улице Горького Нижегородского района города Нижнего Новгорода водитель автомобиля «БМВ» из хулиганских побуждений, видя и осознавая, что в автобусе находятся дети, на протяжении длительного времени подрезал и создавал аварийную ситуацию с автобусом. Действия обвиняемого создавали реальную угрозу жизни и здоровью детей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину, раскаялся в содеянном, а также принес извинения всем участникам происшествия. Злоумышленнику была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.