В Москве после анонимных угроз эвакуировали Центральный детский магазин

Источник: РИА Новости

«После угрозы взрыва из Центрального детского магазина, ТРЦ “Золотой Вавилон” и кинотеатра “Люксор” эвакуировано 8 тысяч человек», — сказал собеседник агентства.

Читайте также Почти 9 тыс. человек эвакуированы из восьми школ Москвы после звонков о минировании

Волна анонимных звонков о «минировании» различных административных и торговых зданий, которая продолжается в России пятый день, в среду добралась до Москвы. В столице угрозы касались 50 объектов, прежде всего вокзалов и крупных торговых центров, было эвакуировано 40,2 тысячи человек. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, основная часть анонимных звонков исходила с территории Украины.