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17:33 (мск), источник: РИА Новости

В Москве после анонимных угроз эвакуировали Центральный детский магазин

Центральный детский магазин на Лубянке в центре Москвы эвакуировали в четверг днем после анонимных звонков о «минировании», всего в Москве эвакуировали порядка 8 тысяч человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Источник: РИА Новости

«После угрозы взрыва из Центрального детского магазина, ТРЦ “Золотой Вавилон” и кинотеатра “Люксор” эвакуировано 8 тысяч человек», — сказал собеседник агентства.

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Волна анонимных звонков о «минировании» различных административных и торговых зданий, которая продолжается в России пятый день, в среду добралась до Москвы. В столице угрозы касались 50 объектов, прежде всего вокзалов и крупных торговых центров, было эвакуировано 40,2 тысячи человек. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, основная часть анонимных звонков исходила с территории Украины.

Всего во вторник и среду по всей стране из-за анонимных звонков с угрозами с более чем 420 объектов были эвакуированы свыше 130 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов не подтвердилась.

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