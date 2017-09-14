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17:55 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мужчина погиб при лобовом столкновении «КаМАЗа» с «МАЗом» в Иркутской области

Полиция проводит доследственную проверку по факту аварии.

56-летний водитель КаМАЗа погиб в результате столкновения с «МАЗом» на автодороге «Вилюй» в Тулуне Иркутской области сегодня, 14 сентября, около 15.00. В настоящий момент сотрудники ОВД проводят доследственную проверку по факту ДТП. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В полицию поступило сообщение о ДТП с участием двух большегрузов.

«Предварительно установлено, что на 9-ом км федеральной автодороги “Вилюй” водитель КаМАЗа при объезде находившегося в попутном направлении автобуса, стоявшего на перекрестке для поворота налево, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с “МАЗом”», — отметили в ведомстве.

В результате аварии 56-летний мужчина, управлявший КаМАЗом, от полученных телесных повреждений погиб на месте. Водитель другого большегруза получил незначительные травмы.

Полиция напоминает водителям о строгом соблюдении правил дорожного движения. Только строгое их выполнение позволит избежать трагических событий на дороге.

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