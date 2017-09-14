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17:29 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе из-за пожара в лифтовой шахте эвакуировали 14 жителей многоэтажки

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости (Крым). Жителей многоквартирного дома по улице Героев Бреста в Севастополе эвакуировали из-за задымления в лифтовой шахте. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Севастополю.

Возгорание произошло в четверг утром. Едкий дым быстро распространялся по этажам, поэтому сотрудники чрезвычайного ведомства вывели людей на улицу. Всего было эвакуировано 14 человек, в том числе двое детей. Никто не пострадал.

«Горел мусор в шахте лифта. Благодаря оперативным действиям спасателей распространение возгорания удалось остановить. Площадь составила 3 квадратных метра. После ликвидации открытого горения спасатели проветрили помещения, поскольку высокая концентрация токсичного газа, выделяемого при горении, сохранилась в воздухе после тушения огня», — рассказали в МЧС.

В ликвидации возгорания были задействованы 13 человек личного состава севастопольского МЧС и три единицы пожарной техники.

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