В Севастополе из-за пожара в лифтовой шахте эвакуировали 14 жителей многоэтажки

Возгорание произошло в четверг утром. Едкий дым быстро распространялся по этажам, поэтому сотрудники чрезвычайного ведомства вывели людей на улицу. Всего было эвакуировано 14 человек, в том числе двое детей. Никто не пострадал.

«Горел мусор в шахте лифта. Благодаря оперативным действиям спасателей распространение возгорания удалось остановить. Площадь составила 3 квадратных метра. После ликвидации открытого горения спасатели проветрили помещения, поскольку высокая концентрация токсичного газа, выделяемого при горении, сохранилась в воздухе после тушения огня», — рассказали в МЧС.