В Воронеже устранили утечку из колодца во дворе пятиэтажки

Специалисты «РВК-Воронеж» устранили утечку из колодца во дворе дома № 5 по Московскому проспекту, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе водоканала в четверг, 14 сентября.

— На объекте работали две бригады аварийно-восстановительных работ ООО «РВК-Воронеж», оснащенные всем необходимым оборудованием, техникой и материалами. В настоящее время на поврежденную трубу в месте утечки установлена специальная муфта. Водоснабжение потребителей возобновлено в полном объёме, — пояснили в водоканале.