В Санкт-Петербурге торговые центры начали открываться после эвакуации
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В
В соцсети «ВКонтакте» жители города сообщают, что снято оцепление с торговых комплексов «Июнь», «Французский бульвар», «Галерея», «Штрих-код» и «Космос».
В четверг более десяти торговых центров в разных районах
Волна звонков о «минировании» различных административных и торговых зданий продолжается в России пятый день. В среду она добралась до Москвы, где прошла эвакуация 50 объектов, в том числе Киевского, Ярославского и Казанского вокзалов, ряда торговых центров и вузов.
Ни одно из сообщений об угрозах не подтвердилось. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки инициировали люди, связанные с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). По его словам, звонившие установлены — они находятся за пределами России и будут объявлены в международный розыск.