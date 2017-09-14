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16:56 (мск), источник: РИА Новости

В Санкт-Петербурге торговые центры начали открываться после эвакуации

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Санкт-Петербурге несколько торговых центров, эвакуированных из-за звонков с угрозами «минирования», открылись для посетителей.

В соцсети «ВКонтакте» жители города сообщают, что снято оцепление с торговых комплексов «Июнь», «Французский бульвар», «Галерея», «Штрих-код» и «Космос».

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В Петербурге эвакуировали более десятка торговых центров из-за сообщений о минировании

В четверг более десяти торговых центров в разных районах Санкт-Петербурга были эвакуированы после анонимных сообщений о минировании. Закрыты, в частности, комплексы «Атмосфера», «Авеню», «Питер-Радуга», «Монпансье», «Миллер», «Чкаловский», «Невский атриум», «Стокманн», «Елизаровский», «Парк Хаус», «Капитолий».

Волна звонков о «минировании» различных административных и торговых зданий продолжается в России пятый день. В среду она добралась до Москвы, где прошла эвакуация 50 объектов, в том числе Киевского, Ярославского и Казанского вокзалов, ряда торговых центров и вузов.

Ни одно из сообщений об угрозах не подтвердилось. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки инициировали люди, связанные с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). По его словам, звонившие установлены — они находятся за пределами России и будут объявлены в международный розыск.

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