В Гатчинском районе неизвестными вырублено больше сотни елей и вязов
Факт незаконной вырубки леса на территории Таицкого участкового лесничества был зафиксирован 6 сентября оперативниками отдела экономической безопасности.
Факт незаконной вырубки леса на территории Таицкого участкового лесничества был зафиксирован 6 сентября оперативниками отдела экономической безопасности.
В Гатчинском районе вблизи Терволово подтвердили факт вырубки 170 деревьев — елей и вязов, сообщает «Гатчинская правда.ру».
Размеры нанесенного ущерба в настоящее время уточняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.