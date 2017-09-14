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17:13 (мск), источник: ivbg.ru

В Гатчинском районе неизвестными вырублено больше сотни елей и вязов

Факт незаконной вырубки леса на территории Таицкого участкового лесничества был зафиксирован 6 сентября оперативниками отдела экономической безопасности.

В Гатчинском районе вблизи Терволово подтвердили факт вырубки 170 деревьев — елей и вязов, сообщает «Гатчинская правда.ру».

Размеры нанесенного ущерба в настоящее время уточняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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