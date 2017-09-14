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17:32 (мск), источник: Интерфакс

Торговый центр эвакуирован в Казани из-за анонимного сигнала о бомбе

Казань. 14 сентября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Посетители казанского торгового центра «Порт» в четверг были эвакуированы после анонимного звонка о якобы заложенном взрывном устройстве.

Источник: РИА "Новости"

«Поступил анонимный звонок о его якобы минировании. Произведена эвакуация людей», — сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье» источник в экстренных службах Татарстана.

В настоящее время здание обследуется, добавил он.

Ранее волна анонимных звонков с сообщениями о минировании общественных мест прокатилась по ряду городов России. Информированный источник сообщал агентству, что за минувшие сутки только из-за анонимных угроз из зданий и учреждений было эвакуировано свыше 100 тыс. человек.

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