Торговый центр эвакуирован в Казани из-за анонимного сигнала о бомбе
Казань. 14 сентября.
Казань. 14 сентября.
«Поступил анонимный звонок о его якобы минировании. Произведена эвакуация людей», — сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье» источник в экстренных службах Татарстана.
В настоящее время здание обследуется, добавил он.
Ранее волна анонимных звонков с сообщениями о минировании общественных мест прокатилась по ряду городов России. Информированный источник сообщал агентству, что за минувшие сутки только