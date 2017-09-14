Торговый центр эвакуирован в Казани из-за анонимного сигнала о бомбе

Ранее волна анонимных звонков с сообщениями о минировании общественных мест прокатилась по ряду городов России. Информированный источник сообщал агентству, что за минувшие сутки только из-за анонимных угроз из зданий и учреждений было эвакуировано свыше 100 тыс. человек.