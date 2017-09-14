15-летний подросток пропал в Атырауской области

«Фактически подросток пропал еще 2 сентября, когда ушел в Жылыойском районе с зимовки Биикжал. Однако родные считали, что он благополучно добрался до места назначения.

О том, что подросток до пункта назначения не добрался, они выяснили только 13 сентября, когда и обратились с заявлением в полицию. Поиски в окрестностях зимовки, расположенной в 80 километрах от районного центра Кульсары, и по маршруту, по которому мог пойти подросток, начались", — сообщили в департаменте по ЧС Атырауской области.



Поиски продолжились и сегодня. Однако никаких результатов они пока не дали.