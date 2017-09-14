Самарцу дали более трех лет колонии за нападение с ножом
В Самаре вынесли приговор ранее судимому В., которого на этот раз обвиняли в умышленном причинении тяжких травм, сообщает
В Самаре вынесли приговор ранее судимому В., которого на этот раз обвиняли в умышленном причинении тяжких травм, сообщает
26 февраля 2017 г. В. во время конфликта взял со стола кухонный нож и нанес потерпевшему не менее четырех ударов в область груди и правого бедра.
Суд приговорил мужчину к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.