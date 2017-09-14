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17:42 (мск), источник: Volga News

Самарцу дали более трех лет колонии за нападение с ножом

В Самаре вынесли приговор ранее судимому В., которого на этот раз обвиняли в умышленном причинении тяжких травм, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

26 февраля 2017 г. В. во время конфликта взял со стола кухонный нож и нанес потерпевшему не менее четырех ударов в область груди и правого бедра.

Суд приговорил мужчину к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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