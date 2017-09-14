В Воронеже нашли машину пропавшего после выезда из Донецкой области парня
Евгений Кузьменко исчез 29 августа.
Евгений Кузьменко исчез 29 августа.
Машину 27-летнего воронежца Евгения Кузьменко, пропавшего после выезда из Донецкой области, нашли в его родном городе. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в четверг, 14 сентября. Где и при каких обстоятельствах обнаружили автомобиль, поисковики не разглашают.
О Евгении Кузьменко ничего не известно с 29 августа 2017 года. В конце августа мужчина выехал из села Щурово Донецкой области на собственной машине «Лада Гранта» с украинскими номерами. В последний раз он звонил близким из Воронежа.
Рост молодого человека — 180 см, у него худощавое телосложение,
Волонтеры попросили тех, кто знает о местонахождении Евгения Кузьменко, позвонить по телефонам 8 (800) 700 54 52 или 112. Кроме того, представители «Лизы Алерт Воронеж» сообщили, что им требуется помощь добровольцев для поисковой операции. К поискам подключился