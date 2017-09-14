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18:04 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже нашли машину пропавшего после выезда из Донецкой области парня

Евгений Кузьменко исчез 29 августа.

Источник: РИА "Воронеж"

Машину 27-летнего воронежца Евгения Кузьменко, пропавшего после выезда из Донецкой области, нашли в его родном городе. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в четверг, 14 сентября. Где и при каких обстоятельствах обнаружили автомобиль, поисковики не разглашают.

О Евгении Кузьменко ничего не известно с 29 августа 2017 года. В конце августа мужчина выехал из села Щурово Донецкой области на собственной машине «Лада Гранта» с украинскими номерами. В последний раз он звонил близким из Воронежа.

Рост молодого человека — 180 см, у него худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Известно, что в день исчезновения парень был в синих джинсах и красно-синей куртке.

Волонтеры попросили тех, кто знает о местонахождении Евгения Кузьменко, позвонить по телефонам 8 (800) 700 54 52 или 112. Кроме того, представители «Лизы Алерт Воронеж» сообщили, что им требуется помощь добровольцев для поисковой операции. К поискам подключился поисково-спасательный отряд «Воронежец».

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