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18:01 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе столкнулись два пассажирских автобуса: есть пострадавшие

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Сегодня вечером в Уфе на проспекте Октября в районе остановки «Госцирк» столкнулись два пассажирских автобуса — ПАЗ и НефАЗ.

По информации очевидцев, в результате столкновения есть пострадавшие. Четыре человека госпитализированы, еще трое отделались небольшими ушибами.

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