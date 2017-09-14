В Уфе столкнулись два пассажирских автобуса: есть пострадавшие

В Уфе столкнулись два пассажирских автобуса: есть пострадавшие

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Сегодня вечером в Уфе на проспекте Октября в районе остановки «Госцирк» столкнулись два пассажирских автобуса — ПАЗ и НефАЗ.