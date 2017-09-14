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21:35 (мск), источник: ИА Башинформ

Следователи Нефтеюганска разыскивают в Башкирии преступника, убившего свою сожительницу

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Нефтеюганским межрайонным следственным отделом расследуется уголовное дело по факту убийства женщины. В совершении преступления подозревается житель Нефтеюганска Якупов Ильгиз Фирдависович, 1983 года рождения.

Источник: Башинформ

Мужчина объявлен в федеральный розыск и предположительно может находиться в Башкортостане, а именно в городе Туймазы.

Инцидент произошел 2 сентября этого года, подозреваемый при совместном распитии спиртного нанес своей сожительнице множественные телесные повреждения, от которых женщина скончалась. С места преступления мужчина скрылся.

Приметы подозреваемого: на вид 31−35 лет, рост низкий, до 165 см, среднего телосложения, лицо по форме овальное, лоб высокий, волосы короткие и прямые, темного цвета, брови широкие, глаза темные, уши оттопыренные. В скуловой части правой щеки имеется родинка диаметром от 5 до 10 мм. Нос средний, прямой, губы средней толщины, подбородок по положению вертикальный. Речь внятная, ясная. Злоупотребляет спиртными напитками и наркотическими средствами. Ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков.

Был одет: в трико черного цвета, куртку-ветровку черного цвета, кроссовки черного цвета. При себе имел рюкзак.

Следственные органы обращаются: «В случае, если вам что-либо известно о местонахождении данного гражданина просим Вас сообщить в Нефтеюганский межрайонный следственный отдел по номеру телефона: 8 (3463) 23−06−67, 8−909−041−36−16. Конфиденциальность гарантируется».

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