Следователи Нефтеюганска разыскивают в Башкирии преступника, убившего свою сожительницу

Источник: Башинформ

Мужчина объявлен в федеральный розыск и предположительно может находиться в Башкортостане, а именно в городе Туймазы.

Инцидент произошел 2 сентября этого года, подозреваемый при совместном распитии спиртного нанес своей сожительнице множественные телесные повреждения, от которых женщина скончалась. С места преступления мужчина скрылся.

Приметы подозреваемого: на вид 31−35 лет, рост низкий, до 165 см, среднего телосложения, лицо по форме овальное, лоб высокий, волосы короткие и прямые, темного цвета, брови широкие, глаза темные, уши оттопыренные. В скуловой части правой щеки имеется родинка диаметром от 5 до 10 мм. Нос средний, прямой, губы средней толщины, подбородок по положению вертикальный. Речь внятная, ясная. Злоупотребляет спиртными напитками и наркотическими средствами. Ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков.

Был одет: в трико черного цвета, куртку-ветровку черного цвета, кроссовки черного цвета. При себе имел рюкзак.