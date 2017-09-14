Следователи Нефтеюганска разыскивают в Башкирии преступника, убившего свою сожительницу

Мужчина объявлен в федеральный розыск и предположительно может находиться в Башкортостане, а именно в городе Туймазы.
Инцидент произошел 2 сентября этого года, подозреваемый при совместном распитии спиртного нанес своей сожительнице множественные телесные повреждения, от которых женщина скончалась. С места преступления мужчина скрылся.
Приметы подозреваемого: на вид 31−35 лет, рост низкий, до 165 см, среднего телосложения, лицо по форме овальное, лоб высокий, волосы короткие и прямые, темного цвета, брови широкие, глаза темные, уши оттопыренные. В скуловой части правой щеки имеется родинка диаметром от 5 до 10 мм. Нос средний, прямой, губы средней толщины, подбородок по положению вертикальный. Речь внятная, ясная. Злоупотребляет спиртными напитками и наркотическими средствами. Ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков.
Был одет: в трико черного цвета, куртку-ветровку черного цвета, кроссовки черного цвета. При себе имел рюкзак.
Следственные органы обращаются: «В случае, если вам что-либо известно о местонахождении данного гражданина просим Вас сообщить в Нефтеюганский межрайонный следственный отдел по номеру телефона: 8 (3463) 23−06−67, 8−909−041−36−16. Конфиденциальность гарантируется».