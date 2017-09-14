Устроившему стрельбу в ивантеевской школе подростку предъявлено обвинение
Адвокат Виктор Запрудский отказался комментировать суть обвинений.
Адвокат Виктор Запрудский отказался комментировать суть обвинений.
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Девятикласснику, устроившему стрельбу в школе в Ивантеевке, предъявлено обвинение. Об этом в четверг сообщил ТАСС адвокат Виктор Запрудский.
По предварительным данным следствия, 5 сентября ученик 9-го класса пришел в школу с топором и пневматическим оружием.
Он выстрелил из него в сторону учительницы и ударил ее топором. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна, они были госпитализированы с переломами.
Басманный суд Москвы арестовал подростка до 5 ноября. В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по двум статьям УК РФ — «Хулиганство» и «Покушение на убийство».