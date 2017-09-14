Устроившему стрельбу в ивантеевской школе подростку предъявлено обвинение

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Девятикласснику, устроившему стрельбу в школе в Ивантеевке, предъявлено обвинение. Об этом в четверг сообщил ТАСС адвокат Виктор Запрудский.

«Да, моему доверителю обвинение предъявлено», — сказал он, отказавшись комментировать суть обвинений на основании того, что у него взята «подписка о неразглашении тайны предварительного следствия».

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По предварительным данным следствия, 5 сентября ученик 9-го класса пришел в школу с топором и пневматическим оружием.

Он выстрелил из него в сторону учительницы и ударил ее топором. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна, они были госпитализированы с переломами.