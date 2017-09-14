В Алматы арестованы родители убитых малышей

Пара не состоит в браке, но жили и работали родители близнецов вместе. Отец Эмиль Гельмутдинов уже дал признательные показания По словам адвоката, мужчина раскаивается в содеянном. Что же касается Аллы Волченко, то, по словам ее адвоката, женщины не было дома в момент убийства.



Она вину не признает. Защитник просил, чтобы суд избрал в качестве меры пресечения для матери близнецов домашний арест. Однако судья выбрал содержание под стражей сроком на 2 месяца как для мужчины, так и для женщины. У пары есть еще один сын. Он выжил. Мальчику 4 года.